Niegan libertad anticipada a Yani Rosental

No hay razón para proporcionar al acusado una reducción injustificada de la sentencia que puede permitirle reanudar su actividad criminal incluso un días antes. El acusado argumenta de manera concluyente que ya no es un riesgo para su comunidad, el acusado ignora completamente la realidad de sus crímenes y el riesgo de que vuelva a su vida criminal anterior. En cambio, el acusado promete que tiene “una profunda admiración de su comunidad “ y que no presenta prácticamente ningún riesgo de reincidencia”. (Def. Mot. a los 17).

El Gobierno reconoce que la pandemia del coronavirus es una circunstancia inusual y difícil, el demandado no ha probado que existen circunstancias extraordinarias y convincentes en su caso particular. Además, el acusado sigue siendo un peligro para su comunidad, ya que fácilmente podría reanudar el lavado de dinero al ser liberado, y cada ves adicional que se le permita participar en tal comportamiento resultará en una mayor destrucción para Honduras.

