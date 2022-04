Niña de 14 años de edad se suicida con herbicida en Choluteca

La madre de la niña también indicó que ella habló con su hija unos minutos antes, al terminar de platicar salió y en cuestión de segundos vio como Cinthia no paraba de vomitar y ella no se explicó lo que estaba pasando.

Asimismo, la adolorida madre sostuvo que, “no sé por qué lo hizo, ella confiaba en mí, nunca me dijo cosas, eso me sorprende, yo estuve platicando con ella”.

You May Also Like