No gozo el mal ajeno, lamento lo que está pasando

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de conocer que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos concedió la extradición del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, el expresidente, Manuel “Mel” Zelaya, se pronunció y dijo que no se goza del mal ajeno.

A través de medios locales, el también asesor presidencial de Xiomara Castro, nuevamente lamentó lo que actualmente pasa la familia Hernández.

“La Corte tomará su decisión y debe haber una defensa coherente y racional. No gozo del mal ajeno, por eso no me expreso mal. Es más, lamento lo que le está pasando a la familia de Juan Orlando Hernández y a él”, aseguró Zelaya.

Esta no es la primera vez que el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), lamenta la situación que vive el expresidente nacionalista.

Luego de la captura de JOH, el pasado 16 de febrero, Zelaya Rosales aseguró que lamentaba lo que le está pasando, sin embargo, dijo que era el resultado de sus acciones durante su dictadura.

“Él está en manos de la Corte de Justicia Hondureña”, expresó Zelaya en una comparecencia ante los medios en Casa Presidencial.

“A mí me sacaron a metralletas de esta casa y de mi casa hace más de 12 años, gracias al pueblo, sin un disparo, pacíficamente, hemos podido regresar en la personalidad de una mujer como Xiomara Castro”, refirió.

Respeto al debido proceso

“Algo que se ha perdido en Honduras es el respeto a los derechos de los ciudadanos y se debe rescatar. Aquí se habla mucho del respeto a los derechos del Estado, pero no de los derechos de los ciudadanos, cuando a mí se me sacó a bala, que fue público y además se me expulsó a Costa Rica, no se respetó el debido proceso, no se respetó la presunción de inocencia, todo se violentó”, recordó Mel Zelaya sobre el golpe de Estado de 2009.

“En este caso el Poder Ejecutivo está respetando el proceso que marca el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia y está respetando precisamente la integridad, no hubo allanamiento a la casa del expresidente ni que se le fuera a atropellar como hacen normalmente”, explicó.

“Yo lamento lo que le pasa a Juan Orlando y a su familia, eso en el sentido humano, el entreguismo que ha tenido la dictadura estos 12 años ha tenido resultado”, aseveró.

