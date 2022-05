No pateó a policía y árbitro en el estadio

[ad_1]



TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de redes sociales se viralizó la imagen y datos del supuesto agresor de la mujer policía en el Estadio Olímpico, que señalaban al joven Alexander Cruz como el responsable, pero hoy él desmintió las acusaciones.

En una entrevista para HCH, Cruz dijo: “La verdad es que yo no tengo nada que ver en eso. Más que todo, toda la gente me manda mensajes, me juzgan, me maltratan, yo solo veo los mensajes y los ignoro; me siento mal por eso”.

Asimismo, señaló que a través de Facebook recibe mensajes de personas agrediéndolo con palabras soeces y hasta amenazándolo a muerte.

Alexander Cruz es originario de Bonito Oriental, departamento de Colón.

Te puede interesar – Ofrecen L100 mil: identifican al aficionado que pateó a policía

“La vida me ha cambiado después de la final, yo necesito que investiguen bien las cosas porque yo no tengo nada que ver con eso, no pueden juzgar a otro que no tiene nada que ver”, manifestó.

Además, expresó que tiene temor porque al ser señalado como el agresor de la subinspectora de la Policía, su vida corre riesgo. “Temo que la policía me capture y ellos no responden, sobre todo por eso”, indicó.

Por su parte, la madre de Alexander, doña Emérita Méndez, detalló que “el domingo estuvimos trabajando, me hicieron la planchita de un baño y trabajamos. Pusimos a todos los niños a jalar arena y él fue a comprar el cemento”.

De igual manera, explicó que su hijo no tiende a salir con frecuencia, solo a trabajar. Además, señaló que solo en dos ocasiones ha viajado a La Ceiba, con fines de laborar.

Méndez pidió a las autoridades policiales que se esclarezca la situación y se desvincule a su hijo de ese lamentable hecho, ya que teme por su vida.

También, las personas que estuvieron junto a Cruz el domingo, dieron fe de que se encontraban trabajando al momento en que se realizaba el encuentro entre el Real Club Deportivo España y el Club Deportivo Motagua.

Detalles del hecho

Luego de la final del futbol hondureño en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, se conoció que un aficionado empujó a una subinspectora de la Policía por las gradas.

Por lo anterior, este lunes las autoridades policiales ofrecieron 100 mil lempiras de recompensa por la información sobre el agresor.

También, los funcionaros policiales confirmaron que este hombre no identificado agredió con una patada a uno de los árbitros asignados al juego.

Rápidamente que ofrecieron la recompensa, a través de redes sociales viralizaron las imágenes de Cruz, así como sus datos personales y ubicación de residencia, catalogándolo como el actor de este hecho.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j