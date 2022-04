¿No saldrá? Actividades de Semana Santa que puede hacer en casa

CORTÉS, HONDURAS. Muchos hondureños hicieron planes para visitar pueblos, las playas y hasta familiares en el interior del país, otros deciden sumarse a las actividades religiosas o que no los expongan al COVID-19, mientras que también hay quienes deciden relajarse en su casa o simplemente compartir en familia desde sus viviendas.

No obstante, quedarse en casa no es sinónimo de aburrimiento. Si todavía no sabe cómo pasarla bien, Diario TIEMPO le brindará un listado de actividades para realizar en familia y así no perder algunas costumbres que se pueden continuar desde el hogar.

Le puede interesar – Honduras: estos serán los horarios de los bancos en Semana Santa

Recrear el significado de la Semana Santa

Muchas personas, al ser un feriado largo, aprovechan para descansar de sus actividades cotidianas y desconectarse, pero es importante tomarse un momento de este tiempo para recordar lo que realmente se celebra.

Algo que se puede hacer en este caso es reunir un momento a la familia para recrear escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo o simplemente al momento antes de almorzar explicar a cada uno de los integrantes de la casa qué se está recordando en esta fecha.

Participar virtualmente en misa

Diferentes catedrales, parroquias e iglesias estarán durante este tiempo transmitiendo virtualmente en Semana Santa y puedes estar presente de esa manera. Otra gran ventaja con esto es que se pueden reunir en la sala y presenciar todos estos eventos.

Realizar un taller de cocina

Desde torrejas, sopa de tortas de pescado o marinera, pescado frito u otros postres, se pueden preparar con ayuda de cada integrante de la familia varias recetas tradicionales de la Semana Santa.

Descubrir las tradiciones de la Semana Santa

A diferencia de la Navidad, los más pequeños de la casa en su mayoría no tienen conocimiento de qué se celebra en Semana Santa.

Explicarles el origen de todo esto y aprovechar para que descubran qué es el Domingo de Ramos, el Jueves y Viernes Santo, el porqué del Domingo de Pascua, es otra de las actividades planteadas.

Esconder huevos de pascua

Esto se suele hacer el Domingo de la Resurrección y es una opción divertida tanto para los niños como para los padres. Escondiendo huevos en diferentes lugares y buscándolos, se puede pasar un buen momento en familia.

Con temática de la Semana Santa, se pueden decorar huevos de pascua, imprimir dibujos para pintar con colores, pintar con acuarelas, hacer figuras con pinzas de madera u hojas de palma, entre otras actividades que puedan surgir con la creatividad e imaginación.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j