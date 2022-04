No tengo nada que ver con el presupuesto que aprobaron

“Ellos querían que sea una persona de Libre, una persona de confianza de ellos, y como yo no soy de Libre. Yo en realidad lo que he hecho en mi oficina es contratar a José David Turcios y a Martín Zelaya, junto a ellos haremos un diseño de lo que nosotros estimamos debe hacerse en Honduras”, mencionó Nasralla.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El designado presidencial, Salvador Nasralla , confesó a un medio de comunicación hondureño, que en el nuevo gobierno no tiene ningún alcance en temas deportivos y que no participó en el presupuesto del mismo.

