Nueva deuda por L9,000 millones dirige miradas a pérdidas de ENEE

De acuerdo a Medina este tipo de medidas “ya no son posibles, no puede el Estado seguir pagando esta ineficiencia de la ENEE, que no es de los últimos años, es estructural” por falta de inversión.

“Vemos que las pérdidas, tanto técnicas, como no técnicas están arriba de un 30 por ciento; no han disminuido y sino disminuyen, recurrentemente, como ha ocurrido, el Congreso tendrá que autorizar rescates” como este.

You May Also Like