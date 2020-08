OFAC excluye de su lista a empresa de los Rosenthal

A la luz de esta interrupción exitosa, la OFAC ha determinado que la base para la designación de estas entidades ya no se aplica y ya no son propiedad ni están controladas por la familia Rosenthal. Del mismo modo, después de las designaciones originales, Jaime Rosenthal falleció. Como resultado, Jaime Rosenthal y las cinco empresas asociadas se eliminarán de la lista de la OFAC.

