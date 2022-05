Ofrecen L100 mil por información de hombre que empujó a mujer polícia en el estadio Olimpico

Se conoció que la oficial agredida se recupera de las lesiones en un hospital de la ciudad de San Pedro Sula. Se trata de la sub inspectora de Policia, Denia Michell Contreras, quie tras la atención medica se comprobo que no tiene fracturas en su cuerpo y se encuentra en estado de recuperación, luego de que un aficionado la lanzó de las gradas del Estadio Olímpico, de San Pedro Sula.

