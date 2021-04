Olimpia empata sin goles ante Motagua y amarra el liderato del grupo B

En un primer tiempo en donde ambos equipos tuvieron pocas llegadas de gol, el Motagua se quedó con 10 jugadores desde el minuto 19 luego de la expulsión de Marcelo Santos por una falta sobre Ever Alvarado. Las acciones más claras la tuvo el conjunto “Azul” mediante Roberto Moreira, pero no las pudo concretar y se fueron al descanso empatados 0-0.

You May Also Like