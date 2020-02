Olimpia se clasifica a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

El Olimpia clasificó la noche del jueves a los cuartos de la Liga de Campeones de la Concacaf, al vencer en tanda de penales al Seattle Sounders de la MLS de Estados Unidos, en un marcador que quedó 2×2 en tiempo reglamentario.



Ya están confirmados los ochos equipos que se han clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Y los cruces también están definidos.



Los equipos mexicanos no fallaron con su favoritismo, aunque con algún susto. América, Cruz Azul y Tigres UANL sellaron su boleto a la siguiente ronda de la competición.



A ellos, se suman New York City, Atlanta United, Los Angeles FC, el Impact Montreal, donde milita el hondureño Romell Quioto, y el Olimpia de Honduras.

FECHA



Los partidos de ida de los cuartos de final de la Concachampions se disputarán los días 10 al 12 de marzo y los de vuelta de 17 a 19 del mismo mes.



ASÍ QUEDARON LOS DUELOS:

Atlanta United vs América

Cruz Azul vs Los Angeles

FC Tigres UANL vs New York City Impact

Montreal vs Olimpia