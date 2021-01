Olimpia vence al Motagua en el primer partido clasificatorio a la final

Olimpia que no ha venido mostrado su mejor nivel en los últimos duelos que disputó; se puso a ganar 1 – 0, muy temprano en el partido, con anotación al minuto 1 del delantero Jerry Bengtson.Motagua no supo reaccionar, mientras Olimpia aprovechaba esa coyuntura para ampliar su ventaja a 2 – 0, esta vez sería Eddie Hernández, que al minuto 19 venció sin problemas la portería de Rugier, pero con una mano previa de Edwin Rodríguez que el árbitro Óscar Moncada no apreció.

