OPINIÓN: “Sin productividad no hay prosperidad”

Sigfrido Burgos Flores

La productividad y la simplificación son determinantes para lograr la prosperidad de una persona, de todo tipo de empresas y de un país. Si nosotros queremos combatir la inflación, la productividad es la herramienta clave junto con la simplificación de procesos en todas las actividades económicas.

Para lograr la seguridad alimentaria, necesitamos aumentar la productividad de todas las actividades relacionadas con la producción de granos básicos esencialmente y luego las demás hortalizas, vegetales, frutas, carnes, leche y sus derivados. Estos dos factores son aplicables a la industria, agroindustria, maquilas y también al sector público o sea al gobierno central y organismos descentralizados.

¿Cómo explicamos el concepto de productividad de manera sencilla y que toda persona lo comprenda? Primero, una unidad de explotación: una hora operario, una hectárea o una manzana de terreno, un metro cuadrado y una vaca. Luego debemos tener una unidad de medida para cada unidad de explotación.

La unidad de medida de una hora operario es costurar 100 cuellos de camisa cada hora, en una manzana de terreno producir 100 quintales de maíz, de un metro cuadrado de cultivo de camarones cosechar mínimo 25 camarones y de una vaca lograr 45 litros por vaca por día. En el sector público, número de solitudes atendidas con efectividad por hora funcionario y de esta manera tener metas de productividad en todas las actividades.

El promedio de productividad del cultivo de maíz es 18 quintales por manzana y de 8 litros de leche por vaca por día. ¿Por qué no hemos logrado una productividad mayor en cada uno de estos dos ejemplos? Honduras fue el granero de Centroamérica y ahora es el principal importador o sea una estrategia a la inversa, en vez de generar divisas salen dólares para comprar hasta maíz de otros países.

El programa para mejorar la productividad es una de las políticas de desarrollo más importantes y debe ser prioridad a nivel de cada una de las regionales, se trata de la productividad de la mano de obra, de la tierra y de cada unidad de explotación es determinante para lograr aumentar la producción de bienes y servicios como país. Sin mejorar la productividad no hay manera de reducir costos y mucho menos de ser competitivos a nivel nacional e internacional. La estrategia efectiva para controlar la inflación es aumentar la productividad.

La simplificación de sistemas, procesos y métodos de trabajo es otra política para acelerar el desarrollo municipal, regional y nacional. La población necesita recibir beneficios de inmediato y la mejor manera de lograrlo es haciéndola participar en su propio desarrollo. Debemos evitar la burocracia administrativa y hacer de la función empresarial algo simple y duplicable.

La Regionalización y la Descentralización Financiera del Presupuesto Nacional,es la política de desarrollo más importante para lograr que la ciudadanía tenga salud, ingresos y calidad de vida para sus familias.Los fondos deben estar en cada municipio de cada una de las regionales para aumentar la productividad. Se trata de preparar un presupuestoregional de acuerdo a los proyectos y programas de cada caserío, aldea y municipios plasmados en El Plan de Desarrollo de cada una de las regionales en que se organice el país.

Han pasado décadas, diferentes gobiernos civiles y militares y la pregunta es ¿por qué no siguieron un plan de desarrollo con una estrategia de ejecución con metas de productividad con el financiamiento oportuno? Un plan obliga a definir objetivos, metas, políticas y estrategias o sea el orden es necesario, la organización y disciplina igualmente y no digamos la honradez e integridad de los responsables en cada Secretaría de Estado.

En las últimas elecciones tomamos la decisión de otorgar nuestro voto a determinado candidato, ¿fue por su perfil académico?, ¿sus valores morales e integridad? ¿O fue porque era el menos malo de toda la oferta política? La otra opción, es que la gran mayoría ejercimos el voto solo para evitar que el gobierno anterior continuara, o sea, nuestro voto fue para sacar a los que tanto daño le hicieron al país.

El pensamiento colectivo se preguntó ¿cómo sacamos a esta persona del poder? ¿Qué estrategia seguimos para liberar a nuestro pueblo de la corrupción galopante? La solución llegó cuando se hizo la alianza y todos dijimos “sino la apoyamos no hay manera de extirpar este cáncer de corrupción hecho gobierno”.

En resumen, votamos para sacarlos, nos enfocamos solo en eso y no meditamos a quién estábamos ungiendo en el poder y ahora no hay planes, no hay estrategias, ni políticas de desarrollo. ¿Cuál es el programa de mejora de la productividad para duplicar y multiplicar la producción nacional? ¿Será que los inversionistas prefieren Honduras porque los trámites son simples y no hay que pagar comisiones a funcionarios del gobierno? ¿Estamos mejor ahora? Usted tiene la respuesta.

Asesor y Consultor Independiente