Organizaciones exigen justicia por la muerte de Irma en Olancho

Además de eso, informó que la mayoría de los casos quedan en impunidad al no contar con las suficientes penas por esos delitos. “ La mayoría de los casos queda en la impunidad, deben existir penas más severas . La muerte de las mujeres es una causa de migración, no podemos andar en bus, ni en taxi, no podemos ni ir a la iglesia a profesar la fe, qué podemos esperar”, reprochó.

En ese sentido, Lucia Barrientos de la organización Ixchel, lamentó que un promedio de siete mujeres son asesinadas en el país. “La violencia no para, hay feminicidios que están ocultos que no se están reportando ni salen a los medios nacionales”, reprochó Barrientos.

You May Also Like