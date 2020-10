Pedro Troglio sobre el empate ante Lobos: “Lastimosamente nos vamos con las manos vacías”

El entrenador del Olimpia ,Pedro Troglio, analizó el partido que su equipo empato ante los Lobos de la UPNFM y se quejó de la falta de eficacia de su equipo de cara gol además criticó la labor arbitral ,ya que según su opinión el partido se condicionó con la expulsión del contención Deybi Flores que se pierde el clásico ante Motagua.

“Yo creo que el control del juego estuvo hasta la expulsión de Deiby Flores; allí se distorsiono el partido y Harold Fonseca saco dos pelotas, pero no se puede errar. Un equipo que quiere estar peleando títulos no puede errar, los partidos se liquidan. Lastimosamente nos vamos on las manos vacías”

Troglio argumentó que el arbitraje ha sido demasiado riguroso con el equipo blanco ; “Con nosotros fue demasiado drástico con las amarillas, pero no empatamos por eso, empatamos porque no metimos los goles, pero que nos saquen un jugador como Deybi Flores previo al clásico de analizar; es como el caso de Javier Portillo y Carlos Pineda que le dieron 3 fechas y no llegan al clásico”