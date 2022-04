“Pepe” Lobo asegura que “no le importa” qué pase con JOH

TEGUCIGALPA. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, expresó que no le interesa en lo más mínimo lo que suceda con el exgobernante Juan Orlando Hernández, quien en los próximos días, podría ser extraditado a los Estados Unidos.

Lobo se sinceró con varios medios locales y dijo que edecir que lamentaba lo que le podría suceder a Hernández sería un falacia.

Comentó que “JOH” le provocó mucho daño a su familia y que lo hizo para protegerse a él mismo.

“El tema de Juan Orlando a mí no me interesa, me es indiferente lo que pase con él. Sé el daño que nos hizo a nosotros como familia, injustamente. No fue ni por enemistad, ni nada, solamente para salvarse él y su familia”, manifestó.

No le interesa su destino

Sostuvo que lo que le pase o no al expresidente, le es indiferente y que todo eso le da igual a su persona.

Agregó que lo que pueda suceder a Hernández Alvarado es todo su “problema” y que eso no le “quita el sueño”.

“Si les dijera lo siento, les mentiría, no siento nada; para mí que le pase lo que le tenga que pasar, es todo su problema, es decir, está fuera de mi mente”, concluyó Lobo.

¿Cuándo será la extradición de JOH?

Ramón Sabillón , ministro de Seguridad, estableció que la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos se ejecutará entre el miércoles y viernes de la próxima semana.

La información la reveló el funcionario al medio TuNota.com. Por otro lado, recientemente la Cancillería de Honduras recibió la resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mediante la resolución los magistrados ratificaron la extradición del exmandatario, por lo que ahora resta hacer los trámites de entrega con la Secretaría de Seguridad. Sobre eso, Sabillón aseveró que “solo faltaría reunirnos y sería para después de Semana Santa, martes o miércoles,” la extradición de Hernández.

De tal manera, el general Sabillón descartó que la extradición del exgobernante Juan Orlando Hernández se hizo en el transcurso de esta Semana Mayor.

Honduras entregará al expresidente Juan Orlando Hernández a la justicia de Estados Unidos, país que lo acusa de tres cargos asociados con el narcotráfico y uso de armas.

