Perú abre juicio contra el presidente Martín Vizcarra

El jefe del Congreso de Perú, el opositor Manuel Merino, abrió este viernes el juicio político al presidente Martín Vizcarra, que debe concluir esta misma jornada con la votación de una moción de destitución del mandatario.

Vizcarra acudió al Congreso (aunque no estaba obligado por ley) junto a su abogado, Roberto Pereira, en el marco de una crisis que mantiene al país andino en vilo en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y la recesión económica.

«No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora», anunció Vizcarra al iniciar sus descargos. Luego se retiró del Congreso para dejar a su abogado en uso de la palabra.

Antes de ello, Merino pidió evitar gestos de intolerancia a Vizcarra, dirigiéndose a parte de sus colegas presentes mientras que la mayoría sigue la audiencia por internet debido a medidas de bioseguridad por la pandemia.