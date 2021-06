Piden a la población no alarmarse por casos de hongo negro

“No hay que alarmarse, no es nada nuevo, siempre lo hemos tenido y siempre estará con nosotros, no es un visitante nuevo”, afirmó este martes la microbióloga hondureña.

Luego que la Secretaría de Salud (Sesal) confirmara un caso de Hongo Negro en Honduras, varios expertos han salido al paso y han solicitado a los hondureños no alarmarse ya que no se trata de una enfermedad nueva.

