Pobladores en Ticamaya están molestos por falta de electricidad

Otro ciudadano también opinó al respecto diciendo que era increíble que no salían de un problema para entrar a otro. Asimismo, confirmó que no tienen energía desde el día lunes y que eso era “exagerado”.

La protesta se centra principalmente en una queja, y no, esta vez no tiene que ver con la carretera sino con la falta de energía . Los pobladores indicaron que están cansados de estar lidiando con la misma situación diariamente.

You May Also Like