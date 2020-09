Por 24 días no se reportan muertes por COVID-19 en el hospital San Felipe

Por su parte, Said Norales, vocero del Hospital Escuela, confirmó cuatro fallecimientos en el sanatorio, donde se encuentran 48 personas hospitalizadas. De ese total, 10 pacientes se encuentran en la sala de emergencias y no ha ingresados en la UCI.

Al menos seis personas fallecidas bajo sospecha de COVID-19, se reporta este martes en el Hospital Escuela (HE), El Tórax y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); mientras que el Hospital General San Felipe no reporta decesos en los últimos 24 días.

