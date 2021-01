Por falta de médicos cerrarían hospital de Puerto Lempira

Agregó que en el área de la salud, no hay medicamentos por lo que los médicos no pueden hacer más nada que solicitar que los pacientes compren sus medicamentos para poder ser atendidos.

El representante de la comunidad misquita Mario Millenium, aseveró que en ese hospital no se cuenta con el suficiente personal médico, solo hay dos plazas y no son permanentes.

