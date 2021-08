Por falta de presupuesto 5 centros universitarios bajo coordinación de UPNFM ya no funcionarán

Adicionó que “la ley manda a plantear los presupuestos anuales y plurianuales, hemos estado esperando desde el 2016, 2017, 2018, 2019 y no nos han respondido, dándonos fondos a medias que se terminan y ya no hay, y nos mandaron recién el techo que contempla para el presupuesto 2020- 2022 y no aparece en nuestro presupuesto”.

Agregó que han venido funcionando con presupuesto de un fideicomiso asignado con lo que han solventado en un porcentaje, no obstante, al presentar el presupuesto plurianual 2021-2022, se enteran que no les han asignado ningún fondo para el funcionamiento de los cinco centros.

