Por falta de presupuesto reducen atención en el Hospital Santo Hermano Betancourt

Por falta de asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Salud (Sesal) reducirán la sala COVID del Hospital Católico Santo Hermano Pedro Betancourt de Catacamas, Olancho, nororiente de Honduras.

Así lo indicó el director de dicho centro asistencial, doctor Alberto Valladares, quien explicó que si no cuentan con la asignación presupuestaria deberán reducir a 11 las camas disponibles de 17 que funcionan en la actualidad en la sala COVID de este nosocomio.

No obstante, defendió que no se trata de un cierre de la sala COVID-19, si no de una reducción por no contar con el presupuesto para pagar la planilla del personal médico que atiende esta sala.

Desglosó que la Sesal asignó un presupuesto temporal para la contratación de 36 empleados durante tres meses, esto es lo que se espera que se renueve para mantener las 17 camas disponibles.

Explicó que cuentan con plazo hasta el lunes para poder confirmar dicho presupuesto, de lo contrario a partir del próximo martes se reducirá a 11 las camas disponibles en este centro asistencial que atiende pacientes COVID-19.