“Por ladrón”, indigente mata a otro con una piedra en TGU

Finalmente, el detenido declaró que no se arrepiente de lo hizo. (…) Más bien me da cólera, porque era ladrón y usted sabe que los ladrones se la ganan”, confesó.

Según comentó a HCH , solía robarle sus pertenencias y ayer le quitó un limpiavidrios con el que trabajaba. “Por ladrón, me robó los limpiavidrios míos y los colchones, me robaba la ropa también”, explicó.

