¿Por qué legalizar la marihuana?

La falta de lógica del prohibicionismo De manera desatinada, el prohibicionismo se niega a regular las drogas ilegales pero no está dispuesto a prohibir las legales, que dañan mucho más la salud que la mariguana. Su posición ante las drogas —legales o no— es contradictoria y se deriva más de una obsesión por proscribir drogas que hace un siglo se consideraron perniciosas, que de definir criterios claros y racionales de cómo convivir con ellas. ¿Cuál es a final de cuentas el principio que rige el discurso prohibicionista: prohibir todo tipo de drogas “dañinas” o permitir y regular unas y prohibir otras? Si es esto último, ¿por qué está a favor de regular las drogas más dañinas y se opone a regular las menos perniciosas como la mariguana? Si la acción prohibicionista se funda en el criterio de que todo lo que hace daño a la salud del ser humano debiera prohibirse, entonces tendría que proponer la prohibición de la mayor parte de los alimentos, refrescos, golosinas y medicamentos de patente, porque consumidos en exceso o mal administrados provocan severas enfermedades e incluso la muerte; también los automóviles, motocicletas, aviones, helicópteros, ferrocarriles, carreras de autos, buceo, estufas, calentadores, cuchillos de cocina, tijeras, cortaúñas, puesto que todos ellos pueden provocar daños físicos y la muerte; no olvidar las escaleras porque podemos resbalar y morir, los chicles porque podemos morder nuestras lenguas, los plátanos porque de resbalarnos con sus cáscaras moriríamos… También debería prohibir la vida, porque inevitablemente conduce a la muerte.

La regulación no acabará con el consumo pero tampoco lo estimulará. Las experiencias históricas recientes que han liberalizado parcialmente el consumo de la mariguana y otras drogas —Portugal y Holanda, por ejemplo— muestran que una mayor accesibilidad para comprar una droga antes ilegal no genera necesariamente un aumento en el consumo.

La legalización obligará al Estado a supervisar y regular todo el proceso productivo y comercial de una o varias drogas; sacará al consumidor de las enrarecidas catacumbas donde se realiza la venta ilegal de sustancias; permitirá que el gobierno ahorre formidables sumas de dinero antes destinadas a “la guerra de las drogas”, para que en adelante las use (entre muchas otras cosas) en informar sobre los efectos de las drogas y en atender los abusos en el consumo; también servirá para proteger a los menores que dejarán de ser asediados por vendedores ilegales y que ya no tendrán tantas pulsiones por experimentar sustancias antes prohibidas.

La regulación implica reglamentar las condiciones en que se produce y vende la droga, es decir, ofrecer información sobre su contenido (como con las medicinas y alimentos), normar y vigilar el proceso productivo (cosecha, cultivo, manufacturación, embalaje, etc.) para que el producto cumpla controles de calidad y no dañe la ecología; en cuanto a la comercialización es necesario establecer criterios para controlar la publicidad, reglamentar el consumo y gravar fiscalmente al comerciante.

No hay otra manera de eliminarlo. Regular, no prohibir La legalización de la mariguana implica regular su producción, distribución y consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales y cualquier otra mercancía. Se trata de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso productivo-distributivo, que en la actualidad se realiza en una atmósfera irremediablemente turbia, violenta, corrupta, sin control de calidad ni gravámenes fiscales y en una situación de riesgo para el consumidor que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y a ser encarcelado o extorsionado por la policía.

Legalizar (regular) la mariguana en México —como paso inicial para legalizar todas las drogas ilegales— es la única manera de erradicar al narcotráfico y a la vorágine de terror que generan sus acciones. La legalización de la cannabis comenzaría el proceso de desaparición definitiva del narcotráfico; no de la delincuencia organizada, no de la criminalidad, no de la maldad humana (que están bien programadas en nuestros genes), sino del narcotráfico, es decir, de aquella delincuencia que se dedica a la producción y venta ilegal de drogas, y que provoca, como ningún otro tipo de actividad delictiva, un nivel exacerbado de violencia.

