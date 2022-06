Preocupa a Aeronáutica Civil que ningún aeropuerto esté certificado en Honduras

Ningún aeropuerto de Honduras está certificado, por lo que se está iniciando dicho proceso con las concesionarias, informó este jueves el director de Aeronáutica Civil, Gerardo Rivera. El funcionario, además mostró su preocupación porque el Aeropuerto de la isla de Roatán también no está certificado y cuya situación no habla bien del estado de la Aviación aérea del país.

You May Also Like