Presentan proyecto para derogar contrataciones en gobierno de JOH

Por otra parte, el congresista aclaró que no hay problemas con las plazas de los médicos de primera línea ante la pandemia. Sin embargo, para los que estaban de directores y que no estaban en primera línea, pero les dieron dos plazas, sí las cancelarán. “Eso es delincuencia, es un crimen y no lo vamos a tolerar”, finalizó Sandoval.

You May Also Like