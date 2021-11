Presentan recurso de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Lavado de Activos

El CNA puntualizó que las organizaciones de sociedad civil no pueden incurrir en delitos de corrupción pública porque no ostentan cargos de esa naturaleza. La organización de sociedad civil calificó las reformas como un atentado contra las OSC.

En ese sentido, el CNA aseveró que las OSC no pueden considerarse como personas políticamente expuestas, argumentando que no recurren en delitos precedentes o determinante.

