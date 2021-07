Préstamo de $20 millones de Taiwán no cumplió finalidad de beneficiar a productores de café

Otra debilidad refiere a que la base de datos de los productores de café beneficiados con el préstamo de China (Taiwán) no está actualizada; de las visitas de campo se comprobó que algunos productores vendieron su propiedad o la heredaron, otros fallecieron y se encuentran activos en el sistema, otros dejaron de cultivar café y en algunos no se registra la dirección de sus propiedades.

El informe del órgano contralor detalla que el Conacafe incumplió, al no emitir los criterios de utilización para capitalizar el Instituto de Previsión del Caficultor y mejorar la calidad educativa del sector cafetalero, los fondos disponibles se invirtieron en certificados de depósito en diferentes instituciones bancarias, totalizando la suma de 164 millones 702 mil 196.31 lempiras que no produjeron beneficios directos al sector cafetalero incumpliendo el objetivo primordial del préstamo.

You May Also Like