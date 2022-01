Protección contra ómicron se logra con más refuerzo y otras claves en América

«Casi es pandemia de los sin vacuna. Uno tiene un riesgo 20 veces más alto de morir si no tiene vacuna. Si uno no tiene la vacuna, arriesga la salud, una visita al hospital, incluso la muerte», advirtió Becerra en entrevista con Efe.

En cuanto a aquellos estadounidenses que han decidido no vacunarse, el secretario de Salud de EE.UU., Xavier Becerra, cargó un tanto contra ellos al decir que los avances en la administración de vacunas contra la covid-19 en el país han permitido que esto sea ya «casi una pandemia de los no vacunados».

