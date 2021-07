Protestaran en Valle y Choluteca en contra de las ZEDE

Ante eso, el exalcalde Gonzalo Mauricio Alvarado, informó que el 28 de julio, a partir de las 9 de la mañana en el parque Benito Cerrato de San Lorenzo, desarrollarán un plantón «porque no estamos de acuerdo con las reformas hechas en el Congreso de la República para la instalación de las ZEDEs, ya que no son convenientes para la región sur y tampoco para el país».

