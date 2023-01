PSH se compromete a respetar la Constitución en elección de magistrados

La parlamentaria del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, este lunes manifestó, que, para evitar crisis en la elección de la Corte Suprema de Justicia (CJS), se debe respetar la Constitución de la República y no saliéndose de la nómina de 45 candidatos enviados por la Junta Nominadora, y hacer público en voto de los diputados.

Empero al tema, la diputada se refirió a las posibilidades de construir consensos para el 25 de enero día de la elección del Supremo de Honduras.

La entrevistada aseveró que, no lograrse la elección el próximo miércoles, pues no le ve problemas a la situación siempre y cuando se respete la Constitución, no salirse de la nómina de los 45 aspirantes, es decir, no incorporar a personas depuradas o que no participaron en el proceso de selección.

Asimismo, que el voto sea transparente o, sea que se haga mediante consignación del nombre de los diputados (as), y que el mismo sea público no en secreto.

«La bancada del PSH hemos decidido que haremos públicamente las votaciones manteniéndonos unidos votando por los mejores hombres y mujeres que garanticen en devolverla la independencia al Poder Judicial ya sea quienes llegue a la más alta magistratura», enfatizó la congresista.