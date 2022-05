¿Qué dijo Nasralla, Xiomara, Sponda y Contreras?

“Las familias que fueron evacuadas del sector de los Jucos son las mismas que se evacuaron hace dos semanas. Ahí no es habitable, por lo que la autoridad competente debe tomar decisiones, porque esas cuarterías son una amenaza. No es una zona habitable”.

“Xiomara Castro para mí se dedica a ver novelas porque no ha gobernado, el que gobierna es Manuel Zelaya y no nos hagamos bolas”.

“Entendemos que el machismo y las formas de violencia que se han normalizado en nuestra sociedad son muy difíciles de desmontar y deconstruir. Sí, conozco, no voy a referirme a lo que él menciona en su denuncia, porque no ha sido ese el caso. Mi abordaje desde la perspectiva de género tiene que ver con atropellos a los criterios de las compañeras y con situaciones que se dieron frente a terceros y que ponían en situación de desventaja y violencia a las compañeras por el cargo que el secretario general tiene, que cuando no se encuentra la ministra, pues, era la persona de mayor rango”.

“La realidad es que el precio del combustible no depende del gobierno, Honduras no produce combustible”.

