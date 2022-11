Quedan eliminados 12 nuevos aspirantes a la CSJ

Luego de someterse a las pruebas de conocimientos un segundo grupo de aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al menos 12 de ellos estarían al margen del proceso por no obtener más del 75 % que se exige para aprobar este examen.

Aunque la información no ha sido confirmada por algún elemento de la Junta Nominadora, los propios postulantes han relatado que reprobaron la prueba al no obtener el mínimo del 75 % como la ley lo ordena. La aplicación de aprueba se agendó en tres jornadas: el primero de 8:00 am a 11:00 am, el segundo de 11:00 am a 2:00 pm y el tercer grupo de 2:00 pm a 5:00 pm.

El proceso comenzó con la aceptación de 185 aspirantes al cargo, pero en el camino se han ido quedando otros tantos al margen. A la prueba de conocimientos fueron convocados 174, pero uno de ellos no se presentó sin presentar alegato alguno.