Quién es Derek Chauvin, el ex policía condenado por el asesinato de George Floyd

El ex oficial de policía Derek Chauvin fue declarado por la muerte del afroamericano George Floyd, en un caso que sacudió a Estados Unidos durante casi un año, dejando al descubierto profundas divisiones raciales.

Los miembros del jurado decidieron de unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

La condena de Chauvin llega después de que el 25 de mayo de 2020 mantuviera durante más de nueve minutos su rodilla sobre el cuello de Floyd, mientras este, tirado en el piso, repetía: “No puedo respirar”. El hecho que fue captado en video y catalizó una ola de protestas contra la desigualdad racial a nivel nacional y mundial, y puso al tema en el centro de la campaña presidencial entre Donald Trump y Joe Biden.

El agente fue arrestado cuatro días después de que las imágenes dieran vuelta al mundo. Desde entonces ha estado en una prisión de alta seguridad en Minnesota, de la que solo salió el pasado 11 de septiembre para enfrentar su primer audiencia en el marco de la causa. Ahora, tras su condena por parte de un tribunal de Minnesota, Chauvin fue esposado y detenido de forma inmediata.

Chauvin tenía antecedentes vinculados a incidentes que acabaron con muertes. Durante un operativo en la carretera en 2006, fue uno de los seis oficiales que, en solo cuatro segundos, disparó 43 rondas contra un camión conducido por un hombre buscado para ser interrogado en una agresión doméstica. El sujeto, Wayne Reyes, que según la policía les apuntó con una escopeta recortada, murió en el lugar de los hechos. El departamento de policía nunca reconoció qué agentes habían disparado sus armas, y un jurado convocado por los fiscales no acusó a ninguno de los agentes.

Un dibujo sobre los videos expuestos durante el juicio, que mostraron la muerte de George Floyd a manos de Derek Chauvin. REUTERS/Jane Rosenberg

Chauvin también es objeto de al menos 18 denuncias por mala conducta y participó en otros dos incidentes de disparos. Según AP, 16 de las denuncias fueron “cerradas sin disciplina”, y se emitieron dos cartas de reprimenda para Chauvin relacionadas con el resto de casos.

¿Pero quién es Derek Chauvin?

Derek Chauvin, de 44 años, trabajó en el Departamento de Policía de Minneapolis durante casi dos décadas.

En paralelo a su empleo como policía, Chauvin formó parte durante años en el equipo de seguridad de la discoteca El Nuevo Rodeo en Minneapolis, un local en el que también estuvo empleado George Floyd, aunque no está claro si llegaron a conocerse.

Según dijo Maya Santamaría, la ex propietaria del local, al diario Star Tribune hace unos meses, Chauvin trabajaba allí casi todos los fines de semana, estacionando su automóvil policial frente al local y ayudando a los responsables de la seguridad con clientes problemáticos.

Antes de convertirse en policía, Chauvin había trabajado en dos ocasiones durante unos meses como policía militar para el ejército de EEUU.

Gente festeja después de que un jurado hallara culpable a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. REUTERS/Adrees Latif

El ahora ex policía contrajo matrimonio con Kellie Chauvin en junio de 2010. Unos días después de la muerte de George Floyd la mujer inició los trámites de divorcio.

En el documento de solicitud del divorcio, se indicaba que la pareja no tiene hijos en común y era propietaria de dos viviendas, una en Oakdale (Minnesota) y otra en Windermere (Florida).

Además, los mismos documentosafirman que la mujer solicitó un cambio de nombre, teniendo en cuenta que en la actualidad usa el apellido del policía.

La mujer, quien no específica qué nombre quiere usar, anteriormente era dentificada como Kellie May Thao y Kellie May Xiong, de acuerdo con los documentos del tribunal a los que tuvo acceso The Daily Mail.

“Ella está buscando un cambio de nombre sólo por esta disolución del matrimonio. No busca un cambio de nombre para defraudar y/o engañar a los acreedores o a cualquier otra persona ni es una delincuente”, se indicó en el documento.