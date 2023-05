Honduras está en el oscurantismo sin educación, salud y con cortes de energía”

El alcalde de la ciudad de Choluteca, Quintín Soriano, expresó este martes que el gobierno de Honduras está en el oscurantismo, ya que no hay luz en Educación, no hay luz en Salud, no hay en Seguridad y todavía no se mira luz de tanto apagón qué hay.

Criticó que no tienen la capacidad de desarrollar el Presupuesto General mientras hay tantas necesidades en los distintos sectores sociales.

Seguidamente, dijo que espera que su mensaje “retumbe en el Gobierno”, pero les recordó que hay que ser tolerantes con los mensajes “no lo hacemos por molestar sino para que entiendan que llevan un año y medio sin hacer nada”, zanjó.