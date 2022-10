Régimen nicaragüense disuelve 37 ONG internacionales

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este miércoles el cierre de 37 ONG internacionales, entre ellas 6 originarias de España, incluida la Asociación Ayuda en Acción que operaba en el país centroamericano desde 1993.

Ocho de las seis ONG canceladas son originarias de Estados Unidos, seis de España, cinco de Alemania, cinco de Francia, dos de Austria, dos de Italia y una cada una de Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, China, Inglaterra, Países Bajos, Perú y Suecia, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Gobernación publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación sostuvo que las 37 ONG incumplieron con sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua, «ya que no reportaron por más de 10 a 31 años juntas directivas del país de origen, actualización del poder del representante legal, y estados financieros conforme períodos fiscales».

Las ONG estadounidenses ilegalizadas son Asociación Alas del Socorro, Asociación Vida, Nicaragua Relief Fund, Finca Internacional INC, Global Links, Partners of the Americas INC, Centro para la Rehabilitación Internacional, y Consejo de Cadenas de Empresas Pequeñas.