Regresa a Roatán el Wonder of the Seas, el crucero más grande

Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. Este domingo 10 de abril volvió a Roatán, Islas de la Bahía, el Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo, con un estimado de pasajeros que ronda entre 4 mil y 5 mil.

La visita del buque representa una gran oportunidad de negocios y derrama económica para los residentes en la isla de Roatán.

Los pasajeros del Wonder of the Seas eran originarios principalmente de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y del continente asiático.

El crucero llegó a la isla de Roatán a las 7 de la mañana y zarpó a las 3 de la tarde de hoy domingo. Permaneció en la isla caribeña alrededor de 7 horas.

Entre las actividades que desarrollaron los turistas durante su estadía están: recorrido por la isla, paseo por los parques, visita al barco de vidrio, “snorkeling” y tirolina.

Para Emsly Hyde, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía, la llegada de este crucero representó un ingreso económico bueno para la isla.

Además, manifestó que este puede ser el último viaje del año del Wonder Of the Seas en la isla, ya que los cruceros viajan a todas partes del mundo, aunque, no se descarta un posible regreso a finales de año.

También, hizo énfasis en que una de las desventajas del turismo es que es temporal y se da en temporadas altas como en Semana Santa.

Se espera que en los próximos 6 meses puedan llegar a la isla de Roatán unos tres cruceros más, especialmente en el mes de mayo.

El Wonder of the Seas

El barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora. Tiene capacidad para 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas; lo que le permite desbancar al Symphony of the Seas, también de Royal Caribbean, como el crucero más grande del mundo.

El barco cuenta con The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar, una tirolina de 10 metros de altura, un simulador de surf, rocódromos y más de 20.000 plantas reales en su particular “Central Park“.

La compañía presume que el barco cuenta además con más de 20 restaurantes y bares, y tan grande es que tiene hasta ocho “vecindarios”.

