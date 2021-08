Renuncia gobernador de New York por acusaciones de abuso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el martes que renunciaría, con efecto en 14 días tras una avalancha de acusaciones por acoso sexual.

Un informe publicado la semana pasada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, detalló las acusaciones de 11 mujeres y encontró que Cuomo se involucró en “tocamientos no deseados y no consensuales”, entre otras acusaciones.

El gobernador ha insistido en que no hizo nada malo y no dio indicios en una respuesta en video tras la publicación del informe de que renunciaría.

Cuomo dijo este martes que no apreciaba los cambios generacionales y culturales, y debería haberlo hecho, y agregó: “En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea».

“El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres, ese fue el titular que la gente escuchó, vio y reaccionó”. “La reacción fue de indignación y debería haberlo sido”, continuó. «Sin embargo, también era falso».

Cuomo dijo que su abogada, Rita Glavin, ya ha planteado serios “problemas y fallas que deberían preocupar a todos los neoyorquinos” con respecto a la imparcialidad del informe.