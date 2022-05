Requerimiento a Marvin Ponce y Mauricio Rivera por estos delitos

“Aunque me denuncies, yo te pido disculpas por esta situación. Yo solo hice un comentario aislado al tema del seminario que anunciaste y no era personal. No estoy para pleitos y escándalos pero asumo mi responsabilidad”, expresa el texto.

“El diputado Rivera me ha venido presionando, quiere utilizar sus influencias para obligarme a nombrar a una persona en el Centro Ciudad Mujer de la ciudad de Choluteca. Esta persona no reúne los requisitos que el manual operativo y los demás protocolos exigen”, declaró Lara.

You May Also Like