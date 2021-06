Retorno a clases es incierto sin inmunización ni infraestructura, dicen dirigentes magisteriales

Por su parte el representante del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Geovanny Coello, manifestó que no irán a clases presenciales mientras no se vacune contra el COVID-19 a todos los docentes de Honduras.

Según Chávez, no existe voluntad para mejorar la calidad educativa en Honduras, ya que la educación virtual está dejando resultados adversos porque los estudiantes no tienen conectividad ni equipos adecuados.

