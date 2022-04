Riesgo país disminuye inversión y eleva tasas de interés

“Ahora que extraditaron a Juan Orlando Hernández no necesariamente los mercados e inversionistas reaccionan rápido como para decir ya ‘vamos a invertir’. Son problemas estructurales que no cambian de la noche a la mañana. En consecuencia, el impacto para los países es negativo y difícil la recuperación en el corto plazo”, sostuvo.

You May Also Like