RNP llama a ciudadanos a retirar su DNI, aseguran que pueden entregar 50 mil documentos diarios

Aunque las autoridades sostienen que son los ciudadanos los que no se acercan a los puestos de entrega a reclamar su DNI, muchos hondureños se quejan que han acudido en varias ocasiones y no les dan explicación de dónde está su documento.

Los ciudadanos pueden acudir a reclamar su documento en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes exceptuando los sábados y domingos”, y aún no se descarta que estos últimos días se pueda ampliar el horario.

You May Also Like