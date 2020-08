Salud afirma que empresa curier no cumplió con requerimientos de seguridad de pruebas

Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sedal) confirmaron este lunes que los insumos laboratoriales comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) no fueron trasladados al país siguiendo la cadena de frío como corresponde.

En ese senrido, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores dijo que hay un protocolo para el traslado de insumos laboratoriales y no se cumplió con esa cadena de frío de las primeras 100 mil pruebas PCR que Invest-H compró y que llegaron al país.

“Esto está sujeto a una evaluación, sabemos que no llegaron con la temperatura ambiente con que debería llegar a los almacenes, fue una advertencia que la Secretaría de Salud hizo con el comité de veeduría cuando llegaron las primeras 100 mil pruebas PCR”, explicó Flores.

También, manifestó que se tiene que evaluar el resto de las 150 mil pruebas no que aún no se conoce y no han sido entregadas a Invest-H, pero se espera que la empresa de transporte enmiende este problema.

“Lo que nos corresponde es recibir el producto en óptimas condiciones, de lo contrario no lo recibimos, no podemos confirmar si las pruebas venían dañadas, solo que no venían con la cadena de frío correspondiente”, agregó la funcionaria.