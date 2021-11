Salud anuncia habilitación de mas centros de salud para vacunación

Sin embargo, con la carga que se va a generar y la restructuración que el gobierno hace en los centros de triajes, el personal médico pasará a una actividad de vacunación. Cabe señalar que la estrategia ha sido criticada por el gremio médico quienes argumentan que las personas que no se han vacunado, es porque no pueden desplazarse a los centros de vacunación.

