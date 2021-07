Según el FONAC se han cerrado más de 100 triajes

Advirtió “que el problema no solamente está relacionado con el funcionamiento o no de los centros de triaje y estabilización en los municipios, sino que ya tienen deudas de hasta tres meses de salarios no pagados a médicos, enfermeras y personal auxiliar, y se arriesgan a tener problemas legales en el corto plazo sino cancelan”.

El dirigente de la sociedad civil señaló que la principal causa para el cierre de estos triajes es que las municipalidades no tienen suficientes recursos para financiar la operatividad y sostenibilidad de los centros, ya que, sea porque no liquidaron las transferencias que originalmente se les había asignado para el funcionamiento de estos establecimientos, porque ha habido atrasos en el depósito de los recursos de segundas transferencias.

