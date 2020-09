Selección mayor de Honduras podría jugar en fecha FIFA de noviembre

“En Concacaf todos van a estar jugando, si no se juega tendremos opciones, es de esperar un poco si al final se suspende las fechas FIFA de octubre y noviembre. Igual en Sudamérica no están claros con las fechas, poco a poco se están abriendo los aeropuertos, veremos qué es lo mejor para un amistoso”

“La fecha de octubre no la vamos jugar, tal vez la de noviembre siempre y cuando tengamos definido algo. No podemos jugar partido muy largo por el tema del virus, estamos buscando dentro del continente un amistoso” , dijo el jerarca

