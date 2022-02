EEUU pide que se sancione a Hernández como un “narcotraficante importante”

“Las alegaciones en los casos judiciales federales citados anteriormente sugieren fuertemente que Juan Orlando Hernández está involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, actividades que han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo hondureño y por las cuales no se le ha hecho responsable. Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”, reza Menéndez en la nota.

