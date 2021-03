Sir Salvador Moncada y Juan Jiménez Mayor consideran inaceptable candidatura de Yani Rosenthal

El reconocido científico Salvador Moncada y el exvocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayor alertaron durante una conferencia virtual sobre el grave peligro que representa para Honduras la precandidatura del exconvicto Yani Rosenthal Hidalgo.

Tanto Moncada como Mayor coinciden en que, debido al grave deterioro en que se encuentra el país a causa de la gigantesca corrupción del actual gobierno, lo menos que se puede esperar es que los hondureños hayan aprendido la lección y elijan a personas intachables para los cargos públicos de ahora en adelante.

“Si no tenemos problema en aceptar exconvictos como precandidatos a las elecciones, si no tenemos problemas en que los corruptos se manejen en Honduras como si no hubiese pasado nada, entonces no vamos a llegar muy lejos”, advirtió Sir Salvador Moncada.

Por su parte Jiménez Mayor explicó que Rosenthal aceptó su responsabilidad en una corte norteamericana sobre su participación en lavado de activos provenientes del narcotráfico.

“Me parece que no estamos aprendiendo nada, es necesario que podamos desarrollar prácticas de integridad en Honduras y que los políticos entiendan que cuando se portan mal se tienen que ir a su casa, no pueden seguir siendo líderes, porque en realidad son antilíderes del país”, dijo el abogado peruano.