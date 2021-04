Siria repele ataque aéreo israelí

Un portavoz de militar israelí declaró a Reuters que el misil lanzado desde Siria, un SA-5, había sido disparado contra aviones israelíes durante un ataque anterior, pero no impactó contra su objetivo y cayó en el área de Dimona. El vocero, sin embargo, enfatizó que el misil no impactó en el reactor nuclear, aterrizando a unos 30 kilómetros de distancia.

